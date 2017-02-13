Оппозиция подала заявку на проведение в Москве акции памяти Немцова

Московским властям направлена заявка на проведение марша памяти Бориса Немцова, сообщил один из организаторов – оппозиционер Илья Яшин.

«Петр Царьков (сопредседатель московского отделения движения "Солидарность") передал заявку пять минут назад», – сказал Яшин «Интерфаксу».

Они намерены пройти шествием от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост. Такой же маршрут был в 2015 г. Максимальное количество участников, указанное в заявке организаторов, – до 30 000 человек.