В Бухаресте митингующие за отставку правительства образовали гигантский флаг Румынии

В Бухаресте и других крупных городах Румынии в воскресенье прошли массовые акции протеста против попытки правительства ослабить антикоррупционные законы. Протесты продолжаются уже неделю. Митингующие требуют отставки премьер-министра Сорина Гриндяну.

В Бухаресте вечером 12 января рядом со зданием правительства протестовало не менее 50 000 человек. Они призывали к сопротивлению и скандировали, что хотят работать, а не оберегать министров. Как сообщает Reuters, в 19.00 по Гринвичу митингующие достали листки бумаги красного, желтого и синего цвета, образовав гигантский флаг Румынии.

31 января правительство Гриндяну приняло срочный декрет о частичной декриминализации коррупционных преступлений на сумму менее 44 000 евро (200 000 леев). Кабмин объяснил свои решения желанием разгрузить тюрьмы. Помимо декриминализации некрупного взяточничества и злоупотребления полномочиями кабмин объявил частичную амнистию. Оппоненты заявили, что социал-демократическое правительство таким образом хочет освободить из тюрем ранее осужденных за коррупцию соратников.

Акции протеста проходят в Румынии с 1 февраля.

Правительство уже отозвало свой указ, но это решение должен поддержать парламент, там голосования еще не было. Инициатор декриминализации министр юстиции Флорин Йордач ушел в отставку, хотя настаивал, что поступил правильно.

Однако протесты это не остановило, митингующие требуют отставки правительства, которому больше не могут доверять.