СКР заявил о доказательствах применения Украиной комплексов «Точка-У» в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) располагает «неопровержимыми доказательствами применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» – против мирного населения в ходе вооруженного конфликта, сообщается на сайте ведомства».

Следователями процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У» по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном города Луганска.

Значительное количество комплексов «Точка-У» осталось на территории Украины после распада Советского Союза и является одним из самых мощных видов вооружения в арсенале современной украинской армии. Для указанного ракетного комплекса создана широкая номенклатура типов боевого оснащения, как обычного, так и специального – ядерного или химического.

По имеющимся у следствия данным, украинскими военными против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами. Так, осколочно-фугасная головная часть сосредоточенного действия при подрыве образует до 14 500 осколков на площади поражения 2–3 га. Ракета, оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение живой силы и небронированной техники на открытой местности площадью от 3,5 до 7 га, образуя до 15 800 осколков.