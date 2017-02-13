Возникла угроза прорыва одной из самых высоких плотин США

В Калифорнии объявлена эвакуация около 140 000 человек из района Оровилльской плотины, где после ливней возникла угроза прорыва, сообщает USA Today. Система аварийного водосброса неисправна, грунт размывает, и шериф округа Бьютт Кори Хони заявил, что у него нет выбора, кроме как объявить срочную эвакуацию с территорий, расположенных ниже плотины. Ситуация, по его словам, очень быстро меняется и надо спешить.

Оровилльская плотина – одна из самых высоких в США, ее высота – 230 м. За 50 лет ее существования эвакуация объявляется впервые, отмечает ВВС.