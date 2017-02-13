Южная Корея планирует испытать баллистическую ракету в ответ КНДР

Сеул планирует провести испытания баллистической ракеты в ответ на ракетные пуски Пхеньяна, сообщило в понедельник южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылками на военные источники.

«В ответ на ракетное испытание, проведенное Северной Кореей в воскресенье, мы пересматриваем меры, которые дают возможность избавиться от опасений в области безопасности и продемонстрировать нашу решимость дать ответ на любую агрессию Севера», – заявил один из источников.

Южная Корея рассматривает возможность пуска ракеты Hyunmoo-2A с дальностью полета около 300 км или же ракеты Hyunmoo-2B, способной преодолеть около 500 км.

В то же время, по словам одного из источников, у военных есть мнение, что более эффективным был бы испытательный пуск новой баллистической ракеты с дальностью полета 800 км, которая находится в завершающей стадии разработки.

В ночь на воскресенье по московскому времени КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, который назвала успешным, в сторону Японского моря. Она пролетела около 500 км.