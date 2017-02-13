Испытания КНДР баллистической ракеты обсудят на СБ ООН

США, Япония и Южная Корея обратились в СБ ООН о проведении совещания в связи с проведенным КНДР испытанием баллистической ракеты 12 февраля, сообщает Reuters. Ожидается, что на рассмотрение участников встречи будет вынесено заявление с осуждением Северной Кореи.

Накануне Пхеньян заявил, что испытания ракеты Pukguksong-2нового типа средней дальности прошли успешно. Ракета пролетела 500 км после чего упала в Японское море. Запуском баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд, лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Встреча будет закрытой и пройдет во второй половине дня 13 февраля после дебатов по теме защиты объектов критической инфраструктуры от террористов, передает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире. Ориентировочное время начала встречи - 17:00 по нью-йоркскому времени (01:00 по московскому).