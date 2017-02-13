Советник Трампа рискует утратить доверие коллег из-за встречи с российским послом – WP

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн рискует утратить доверие некоторых коллег после публикации материала о том, что он еще до инаугурации Дональда Трампа в декабре обсуждал антироссийские санкции с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщили изданию несколько чиновников администрации на условиях анонимности, позиция Флинна ослабла, так как ему не могут в полной мере доверять. «Все ножи направлены на Флинна», – заявил один из чиновников.

В воскресенье старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер выступил на телеканале NBC в политическом ток-шоу и демонстративно отказался защищать Флинна, отмечает WP. На вопрос, доверяет ли Флинну президент, Миллер заявил, что не знает этого: «Не мне говорить о том, что у президента на уме».

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Флинн и Кисляк еще до инаугурации президента США Дональда Трампа в декабре обсуждали антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию об их встрече, отметив, что информация об обсуждении санкций неверна.