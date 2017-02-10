Песков: Посол России общался с советником президента США, но санкции не обсуждались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, отметив, что информация об обсуждении санкций неверна.

«Если я правильно понимаю, общение Флинна и Кисляка, какие-то разговоры имели место, но лучше это подтвердить в МИДе. В остальном информация неверная», — ответил пресс-секретарь на просьбу подтвердить появившуюся информацию об обсуждении санкций к России.

Ранее газета Washington Post сообщила о том, что Флинн и Кисляк еще до инаугурации президента США Дональда Трампа в декабре обсуждали антироссийские санкции.