Советник Трампа мог обсуждать с российским послом санкции еще до инаугурации – Washington Post

Вопреки заверениям людей из команды Дональда Трампа, советник президента по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал санкции против России с посолом Сергеем Кисляком в течение месяца, предшествовавшего инаугурации. Это сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Некоторые высокопоставленные чиновники сочли эти контакты неуместными. По их мнению, это незаконно могло дать Кремлю сигнал, что можно ждать облегчения санкций, введенных администрацией Барака Обамы. Другие чиновники говорили, что санкции, да, обсуждались, но они не видят признаков того, чтобы Флинн намеревался пообещать послу, что после инаугурации можно ждать конкретных решений. Информацию об этих контактах до сих пор изучает ФБР, поскольку на них обратили внимания чиновники еще прежней администрации США. Они были обеспокоены тем, что на фоне обвинений России в организации хакерских атак значимый член команды будущего президента мог обсуждать с Москвой ответные действия СЩА на эти атаки и иные последствия.

В минувшую среду Флинн дважды отрицал, что обсуждал санкции с Кисляком. В четверг его представитель на запрос издания ответил, что Флинн «указал, что не помнит, чтобы они обсуждали санкции, но не может быть полностью уверен, что эта тема ни разу не возникала».

Накануне первого телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным в СМИ стали обсуждаться слухи о возможном снятии или облегчении санкций в отношении Москвы. 27 января журналист Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме готовится проект президентского распоряжения об одностороннем облегчении санкций в отношении России. Она написала это в Twitter. Позднее она добавила, что несколько источников говорят, что в проекте сказано об одностороннем снятии санкций.

В январе президент Дональд Трамп заявил Times, что готов рассмотреть возможность снять санкции в обмен на договоренность с Кремлем о сокращении ядерных вооружений. The Wall Street Journal он сказал, что хочет сохранить антироссийские санкции на некоторое время, но в случае улучшения двусторонних отношений и начала сотрудничества он будет готов изучить возможность их отмены ради общих великих свершений.

В феврале постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Крым. Вскоре это подтвердил и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который напомнил слова Хейли, напомнил, что первые санкции были введены за Крым, и что эти меры не будут отменены, пока не решится проблема Крыма.