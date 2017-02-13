Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите «двадцатки» (G20) в Германии, о более ранней встрече договоренностей пока нет, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет», – сказал Песков.

Первый разговор Путина с Трампом после инаугурации президента США прошел 28 января. В ходе разговора президенты «договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи». На минувшей неделе после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Путин заявил, что готов встретиться с Трампом в столице Словении Любляне. О готовности организовать встречу Трампа и Путина заявляла также премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Саммит G20 в 2017 г. пройдет в Гамбурге 7–8 июля.