Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в столице Словении Любляне, передает «Интерфакс».

«Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Мы к ней готовы», - сказал президент на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

«Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел», - сказал Путин.

Путин поблагодарил Пахора за готовность Словении организовать такую встречу.