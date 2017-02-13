Яровая: Новый законопроект вводит уголовное наказание за совет о суициде

В Госдуме подготовлен законопроект об уголовной ответственности за склонение ребенка к суициду, сообщила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая на совещании в нижней палате. «Предлагаем установить ответственность за содействие в совершении самоубийства – советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийства, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства», – сказала депутат.

Сейчас в Уголовном кодексе России предусмотрено наказание только за доведение до самоубийства через унижение, однако если ребенка добровольно довели до самоубийства, то наказать такого подстрекателя невозможно. Законопроектом предлагается расширить действующий состав ст. 110 УК – «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего».

«Мы предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального завершенного состава, когда доведение до самоубийства направлено на широкий круг лиц», – сообщила Яровая.

По мнению Яровой, в интернете много сайтов, где пропагандируется добровольная смерть или предоставляются разные услуги для самоубийства.

Предлагается также совершенствовать механизм информирования правоохранительных органов о таком склонении детей к самоубийству. В частности, Роскомнадзору можно вменить в обязанность незамедлительно информировать МВД о выявленном запрещенном контенте для того, чтобы правоохранители давали квалификацию таких деяний.

Тема «групп самоубийств» в соцсетях стала активной с начала февраля. Например, сегодня СКР сообщил, что в Красноярске предотвращено самоубийство старшеклассницы, которую склоняли к суициду через социальные сети. «Следствием установлено, что с 5 по 9 февраля 2017 г. 16-летняя девушка со своего аккаунта в социальной сети "В контакте" вела переписку с неустановленным лицом, который, введя ее в заблуждение, предлагал последовательно выполнять задания различного содержания, конечной целью которых являлось совершение девушкой самоубийства», – отметили в СКР. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту склонения к самоубийству.