Детский омбудсмен предлагает создать в России реестр педофилов

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предлагает создать в стране единый реестр педофилов. «Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», – сказала Кузнецова в интервью телеканалу НТВ. Она отметила, что специалисты, знакомые с проблемой, считают реестр самым лучшим и эффективным способом.

Кузнецова также сообщила, что в последнее время в России снизилось число детских самоубийств, но выросло количество преступлений против детей. «Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы», – сказала Кузнецова.

Она также рассказала, что число детей-сирот в России сократилось до 61 000. При этом все больше российских семей хотят забрать детей из детских домов. «На 30%, чуть даже больше, выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи», – подчеркнула Кузнецова. Также она не исключила смягчения или отмены «закона Димы Яковлева».