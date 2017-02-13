Путин назначил начальника спецназа Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил начальником главного управления сил специального назначения национальной гвардии генерал-майора Василия Федорука, сообщается на сайте ведомства.

Он также назначил начальником главного управления вневедомственной охраны генерал-майора полиции Александра Жилкина, начальником главного управления кадров — генерал-майора Виктора Мацюка, а руководителем департамента по взаимодействию со СМИ — полковника Александра Веклича.

Кроме того, указом произведены кадровые назначения в ряде округов войск национальной гвардии.

Соответствующий указ президента РФ подписан 10 февраля 2017 г.