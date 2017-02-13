Межсирийские переговоры в Женеве намечены на 23 февраля

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашения участникам межсирийских переговоров, делегации начнут прибывать в Женеву для предварительных консультаций 20 февраля, формальный старт межсирийских переговоров намечен на 23 февраля, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь офиса де Мистуры Яра Шариф.

«Мы подтверждаем, что приглашения были направлены сегодня, но консультации по вопросу переговоров продолжаются», - сказала собеседница агентства.

«Как ожидается, делегации начнут прибывать в Женеву с 20 февраля, чтобы провести предварительные консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и его командой до начала официальных межсирийских переговоров, намеченных на 23 февраля», - отметила она.

По словам Шариф, «де Мистура активно работает и прилагает все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить успешное подтверждение всех договоренностей для проведения межсирийских переговоров в Женеве».