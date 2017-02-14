Токио направил России протест из-за названия безымянных Курильских островов

Кабинет министров Японии направил протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга. «Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам», – передает его слова ТАСС.

Суга подчеркнул, что это «не должно повлиять» на ход переговоров с Москвой по мирному договору, а «наличие таких проблем (как переименование) подчеркивает важность решения территориального вопроса». Токио, по его словам, намерен «продолжать упорные переговоры с российской стороной».

О подписании премьер-министром России Дмитрием Медведевым распоряжения о наименовании пяти безымянных ранее островов Курильской гряды стало известно 11 февраля. Один из них назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного совета СССР Андрея Громыко. Другой – в память о погибшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Два острова получили имена генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, а еще один – первой в мире женщины – капитана дальнего плавания Анны Щетининой.