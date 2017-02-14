Губернатор Рязанской области объявил об отставке

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора. Об этом он сообщил на заседании областного правительства.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», – сказал Ковалев.

По данным «Дождя», Ковалева может сменить депутат Госдумы Николай Любимов.

Ранее два близких к Кремлю собеседника сообщили «Ведомостям», что в управлении внутренней политики президента обсуждалась необходимость досрочной отставки руководителей пяти регионов. На прошлой неделе со своих постов ушли руководители Пермского края и Бурятии. А в понедельник Владимир Путин принял отставку третьего губернатора – руководителя Новгородской области.

По данным «Ведомостей», кроме губернатора Рязанской области ожидается отставка главы Карелии Александра Худилайнена, на место которого, как утверждали собеседники «Ведомостей», претендуют руководитель Рослесхоза Иван Валентик, начальник карельского управления ФССП Андрей Галямов, близкий к одной из финансово-промышленных групп человек, а также директор ФССП Артур Парфенчиков.