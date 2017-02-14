В Москве обстреляли инкассаторов ФГУП «Спецсвязь России» – ТАСС

На северо-востоке Москвы трое неизвестных обстреляли инкассаторов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города, нападение было совершено на сотрудников ФГУП «Главный центр специальной связи», те открыли обратный огонь. Ранены один нападавший и один инкассатор, один из бандитов убит, сообщил собеседник агентства. Раненый участник нападения и его сообщник скрылись, не сумев взять деньги, добавил он. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план «Перехват».

Перестрелка случилась на улице Римского-Корсакова, у отделения «Почты России». Московское управление Следственного комитета сообщило, что по факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей. Следствие считает, что напавших было трое. Подтверждено, что убит один из них, а остальные скрылись.

ФГУП «Главный центр специальной связи» было создано 1 августа 1939 г., напоминает ТАСС. Предприятие лидирует в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов в России и СНГ.

Первоначально ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что нападение было совершено на инкассаторов «Почты России». «Трое неизвестных возле дома № 8 на улице Римского-Корсакова обстреляли автомобиль, в котором перевозились деньги. Преступники скрылись на автомобиле Mercedes», – цитировало агентство. Затем в пресс-службе ФГУПа заявили, что нападение было не на инкассаторов «Почты России». «Нападение на инкассаторов на ул. Римского-Корсакова в Москве произошло вне помещения и не на территории отделения связи. Работники и посетители «Почты России» в ходе происшествия не пострадали», – цитирует агентство «Москва».