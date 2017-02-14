Место крушения вертолета Robinson на Алтае, возможно, нашли – «Интерфакс»

На Телецком озере в Республике Алтай обнаружено предположительное место крушения вертолета Robinson, сообщил во вторник, 14 февраля, «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«На поверхности озера на незначительном удалении от берега обнаружено масляное пятно. Туда направлены поисково-спасательные группы», – сказал источник.

Robinson, на борту которого было пять человек, потерпел крушение в воскресенье, 12 февраля, в районе Телецкого озера. На вертолете были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

По факту крушения следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело. Как сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя управления Яна Стрижова, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.