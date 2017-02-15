Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

В связи угрозой прорыва плотины на озере Оровилл в Калифорнии президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома. Трамп распорядился, чтобы федеральные власти оказали поддержку калифорнийской администрации.

12 февраля власти Калифорнии объявили срочную эвакуацию около 200 000 человек, проживающих в районе озера. Искусственное озеро Оровилл – второе по величине водохранилище в Калифорнии, которое удерживает крупнейшая в США дамба высотой более 230 м.