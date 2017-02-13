Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии

Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии. Российские специалисты готовы оказать необходимую помощь, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Ильи Разбаша.

«Схожие консультации мы оказываем в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки», – отметил Разбаш.

Ранее в городе Оровилл была объявлена немедленная эвакуация из-за возможного разрушения самой высокой в США плотины. Проблемы в работе сооружения возникли из-за сильных дождей. Основной водосброс стал неисправным из-за эрозии, чуть позже начал разрушаться вспомогательный водосброс.

Власти опасаются, что разрушение плотины приведет к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Из зоны возможного затопления эвакуируют около 190 000 человек.