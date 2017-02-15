Флинн рассказал, о чем он говорил с российским послом

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн рассказал в интервью The Daily Caller News Foundation, о чем он беседовал с послом России Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 г. Флинн дал интервью в день своей отставки. Соответствующее прошение он вынужден был подать из-за подозрений в том, что еще до инаугурации президента США Дональда Трампа он мог обсуждать вопрос о снятии санкций с России.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в день, когда администрация бывшего президента Барака Обамы ввела против России антихакерские санкции - 29 декабря -, Флинн и Кисляк 5 раз говорили по телефону. «Речь шла не о санкциях, а о тех 35 людях (российских дипломатах), которые были высланы» из США, - пояснил Флинн. По его словам, разговор шел в таком ключе: «Да, я знаю, что произошло. Мы все рассмотрим». Экс-советник настаивает, что не «переступал черты», «никогда не говорил ничего такого как: «мы собираемся пересмотреть санкции».

Издание отмечает, что политизация разведки и утечки секретной информации для борьбы против политических оппонентов вызовут бурю протеста в Вашингтоне. Флинн также выразил обеспокоенность утечками. «Вы называете их утечки. Это преступный акт. Это преступление», - считает он.

Флинн ранее опровергал сообщения о том, что в беседе с Кисляком речь шла о санкциях, позже стал допускать, что тема все-таки поднималась. «К сожалению, из-за стремительного развития событий я по недосмотру представил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих телефонных разговорах с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», – говорилось в письме Флинна об отставке.