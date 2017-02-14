Сенатор Косачев после отставки Флинна заподозрил Трампа в несамостоятельности или русофобии

Контакты послов с советниками президентов – обычная дипломатическая практика, отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна за телефонные разговоры с послом России Сергеем Кисляком хуже паранойи, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его комментарий цитирует «Интерфакс». Флинн оставил должность из-за того, что сразу не проинформировал вице-президента Майка Пенса, что в разговорах с послом затрагивалась тема санкций.

«Даже готовность к диалогу с русскими воспринимается ястребами в Вашингтоне как преступление (см. бессмертного Джорджа Оруэлла). Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) – это даже не паранойя, а что-то неизмеримо худшее», – написал Косачев в Facebook. «Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу», – рассуждает сенатор.

«Флинн, в отличие от многих других американцев высокого уровня, все же был открыт к диалогу, бывал в Москве и, как выяснилось, общался с нашим послом в Вашингтоне. Что по нынешним временам загнанных в тупик двусторонних отношений и отсутствия сотрудничества по ключевым вопросам глобальной повестки дня по определению лучше, чем ничего, исповедуемое в адрес России Маккейном и ему подобными республиканцами», – напомнил Косачев.