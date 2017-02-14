Минюст предупреждал Трампа о том, что Флинн мог быть подвержен влиянию России

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн скомпрометировал себя связями с представителями России, предупредил Минюст США Белый дом, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников, близких к администрации. Предупреждение было отправлено Салли Йейтс, теперь уже экс-генпрокурором и бывшим министром юстиции юридическому консультанту администрации Трампа Дональду Макнэну.

Подозрения в адрес Флинна базируются на том, что он ввел в заблуждение представителей Белого Дома относительно своих контактов с российским послом Сергеем Кисляком. Утверждается, что первоначально Флинн в разговоре в вице-президентом Майком Пенсом отрицал, что обсуждал с Кисляком тему санкций. Разговор состоялся 29 декабря 2016 г., в день, когда США ввели против России антихакерские санкции.

Обеспокоенность Йейтс разделяли также главы Национальной разведки Джеймс Клеппер и ЦРУ Джон Бреннан в администрации экс-президента Барака Обамы. Трамп был в курсе предупреждений, а в самой администрации «изучали ситуацию» в течение недель.

8 февраля в интервью WP Флинн категорически опроверг, что обсуждал с Кисляком тему санкций, однако днем позже заявил, что не может утверждать, что эта тема не была затронута.

По данным Fox News, Флинн извинился перед Пенсом за то, что ввел его в заблуждение. Пенс же извинения якобы принял. Сейчас отставка ему не грозит.