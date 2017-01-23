Контрразведка США ищет в контактах советника Трампа связи с Россией

Спецслужбы США расследовали предполагаемые связи советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими чиновниками, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Когда началось расследование и были ли найдены какие-либо факты, не уточняется. Флинн стал первым чиновником администрации президента США Дональда Трампа, чьи связи подверглись инспекции со стороны ФБР, ЦРУ, АНБ и финансового департамента, чтобы оценить степень зависимости новой команды Белого дома от российского правительства.

Поводом для расследования могли стать сообщения о контактах Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Так, 29 декабря 2016 г., в день, когда были введены «антихакерские» санкции в отношении России, они пять раз разговаривали по телефону. Однако исследуются и его более ранние переговоры с российскими чиновниками.

Ранее The New York Times сообщала о проверках бывшего председателя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, который был вынужден уволиться из-за всплывшей информации о сотрудничестве с Партией регионов Виктора Януковича, а также еще двух советников штаба – Картера Пейджа и Роджера Стоуна. По информации издания, спецслужбы проверяли перехваченные записи переговоров и письма, а также финансовые сделки.