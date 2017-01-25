ФБР прослушивала разговоры российского посла в США – NBC

Телефонные переговоры помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России Сергеем Кисляком прослушивались ФБР, сообщает NBC со ссылкой на сотрудника разведслужб. Отмечается, что телефон Кисляка находился на постоянной прослушке. Специального расследования контактов Кисляка и Флинна в тот момент не проводилось, прослушивание было частью рутиной работы. При этом ничего подозрительного обнаружено не было.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, ФБР, ЦРУ, АНБ и финансовый департамент изучали контакты Флинна и Кисляка, чтобы понять, не было ли координации действий между представителями команды Трампа и российскими представителями. Поводом для расследования могла стать серия из пяти телефонных бесед между Флинном и Кисляком 29 декабря 2016 г., в день, когда Вашингтон ввел в отношении России «антихакерские» санкции.