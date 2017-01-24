CBS: Подозрения ЦРУ о связях Флинна с Россией пока не находят подтверждений

В расследовании спецслужб США в отношении помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и его связей с российскими чиновниками пока не обнаружено ничего подозрительного, сообщает CBS. Накануне стало известно, что эксперты ЦРУ, ФБР и АНБ пытаются выяснить, не было ли координации усилий между штабом Дональда Трампа и представителями России.

Подозрения, в частности, вызвала серия телефонных переговоров Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. 30 декабря 2016 г. в день, когда США объявили о введении в отношении Москвы антихакерских санкций, они беседовали пять раз, сообщала накануне The Wall Street Journal. Тогда США заявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Российский МИД передал в Вашингтон позицию российского президента Владимира Путина о том, что Москва не будет отвечать тем же. «Я всегда знал, что он (Путин) очень умный», - написал тогда в своем твиттере Трамп, являвшийся на тот момент избранным президентом.

По данным CBS, спецслужбы расследовали, как минимум, один телефонный разговор. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал, что в беседе Флинна и Кисляка были затронуты четыре темы. Речь шла о катастрофе Ту-154 над Черным морем, о предстоящем Рождестве, о конференции по Сирии, а также о необходимости установить контакты между президентами России и США после инаугурации Трампа.