В Белом доме недовольны связями с Россией советника по национальной безопасности

У Майка Флинна (слева от президента Дональда Трампа) был не один разговор с российским послом о санкциях, хотя даже коллег он уверял в обратном

В Белом доме рассматривают вопрос о том, оставлять ли Майка Флинна на посту советника по национальной безопасности, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудника администрации президента. В администрации недовольны действиями Флинна и он рискует утратить доверие некоторых коллег после публикации информации о том, что еще до инаугурации Дональда Трампа он в декабре обсуждал антироссийские санкции с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, написали The Washington Post (WP) и WSJ. Об этом газетам рассказали представители администрации.

Флинн извинился перед коллегами в Белом доме за этот эпизод. Из-за него у Флинна, в частности, возник конфликт с вице-президентом Майком Пенсом, которого, как и других сотрудников администрации, он ввел в заблуждение, рассказал источник WSJ. Несколько чиновников рассказали WP, что позиции Флинна ослабли, так как ему не могут в полной мере доверять.