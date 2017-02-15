У берегов США обнаружили российский корабль-шпион – Fox News

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен в нейтральных водах у восточного побережья США, сообщает Fox News со ссылкой на военных чиновников. Корабль находился на расстоянии около 113 км от берега штата Делавэр, территориальные воды США составляют около 22 км от берега. «Это не слишком серьезный повод для беспокойства. Но мы следим за развитием событий», - приводит телеканал слова своего собеседника. Корабль предназначен, в частности, для перехвата разговоров. Также он может быть оснащен ракетами земля-воздух.

Отмечается, что это первый подобный инцидент с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Одновременно стало известно об опасном сближении российских самолетов с американским эсминцем Porter в Черном море. В тот же день New York Times сообщила о тайном размещении Россией на своей территории крылатой ракеты в обход договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.