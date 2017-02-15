NY Times сообщила о телефонных разговорах людей Трампа с российскими спецслужбами

Члены избирательного штаба Дональда Трампа и другие его соратники неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки на протяжении предвыборного года, утверждает The New York Times. Газета ссылается на перехваты телефонных переговоров, о которых ей сообщили четыре действующих и бывших американских чиновника. Эти звонки американские спецслужбы перехватили примерно в то же время, когда получали свидетельства попыток России вмешаться в предвыборную кампанию в США путем взлома серверов Демократической партии, уточнили три источника из четырех. О содержании переговоров газета ничего не сообщает, даже неясно, шла ли речь о самом Трампе; ее источники не обнаружили никаких признаков существования сотрудничества людей Трампа с российскими спецслужбами. Вашингтон обеспокоил объем отслеженных контактов.

Расследование этих контактов продолжается, пишет издание. Ее источники также отмечают, что с российской стороны в разговорах участвовали не только сотрудники спецслужб, но и члены правительства.

Собеседники NY Times назвали только одно имя участников этих разговоров - это бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, который в разгар кампании был вынужден выйти из нее из-за всплывшей информации о сотрудничестве с Партией регионов Виктора Януковича.

Манафорт назвал утверждения источников газеты абсурдными и сказал, что не понимает, то чем речь, что он никогда не разговаривал с российскими разведчиками - по крайней мере, осознанно - и никогда не имел дела с российским правительством или администрацией Путина.

ФБР от комментариев отказалось. Белый дом запрос издания оставил без комментариев, но чуть раньше пресс-секретарь президента Шон Спайсер повторил заверения Трампа о том, что никто из его избирательного штаба не контактировал с Россией перед выборами.

О проверке спецслужбами Манафорта The New York Times сообщала и ранее, по ее сведениям, спецслужбы проверяли перехваченные записи переговоров и письма, а также финансовые сделки.