Володин назвал посягательством на целостность России разговоры о возврате Крыма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые разговоры об отчуждении Крыма от России являются посягательством на целостность России.

«Крым - это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории... это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», - сказал Володин на заседании Госдумы.

Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.

Спайсер отметил, что Трамп хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», «чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация)».

Володин также предложил дождаться прямых заявлений Трампа по Крыму, поскольку высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения американского лидера на этот счет.

Он также напомнил, что «жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем». «Если он откажется от своих предвыборных обязательств - это уже вопрос к нему», - сказал спикер Госдумы.