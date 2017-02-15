МИД России прокомментировал заявление США по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома по поводу Крыма. «Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации», — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы назвал любые разговоры об отчуждении Крыма посягательством на целостность России.

Володин также предложил дождаться прямых заявлений Трампа по Крыму, поскольку высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения американского лидера на этот счет.