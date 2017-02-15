ЦБ: россияне готовы отдавать на пенсию от 1000 до 6000 рублей из зарплаты

Более половины граждан России могли бы перечислять из зарплаты в добровольные пенсионные накопления (система индивидуального пенсионного капитала, ИПК) от 1000 до 6000 руб. в месяц, показало исследование Банка России, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации. Не планируют участвовать в добровольной системе около 18% граждан.

«Мы не видим большой вероятности того, что будут разморожены пенсионные накопления», - сказал Набиуллина, объясняя необходимость системы ИПК.

Новая система индивидуального пенсионного капитала, предложенная Минфином и ЦБ, будет носить добровольный характер, но предполагать автоподписку - т. е. граждане будут включаться в нее по умолчанию с возможностью отказа от участия, отметила Набиуллина.

«Конечно, готовность (участия граждан ) завит от стимулов, которые предложит государство, поэтому мы сейчас с правительством обсуждаем стимулы, в том числе льготы по подоходному налогу для того, чтобы для граждан и работодателей эта система была привлекательной. Мы считаем, что это возможно, я надеюсь, что это обсуждение дойдет до законопроекта», - сказала председатель ЦБ.

В сентябре прошлого года Минфин и ЦБ представили новую систему, которая предполагает вместо обязательных взносов работодателя добровольные взносы работника с возможным соплатежом работодателя и участием бюджета. Граждане к системе ИПК будут подключены автоматически, по умолчанию взнос установят в 0%. В течение переходного периода работник может сам определить размер взноса, этот размер не ограничен. У тех, кто этого не сделает, взнос начнет повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%.