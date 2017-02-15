СВР назвала безосновательными публикации о контактах команды Трампа с российской разведкой

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) отказалось комментировать «бездоказательные» утверждения СМИ о том, что члены избирательного штаба Дональда Трампа в течение года до выборов президента США якобы контактировали с сотрудниками российских разведслужб и чиновниками правительства. Это сообщает «Интерфакс».

О том, что такие контакты имели место и что их проверяет ФБР, ранее сообщила The New York Times. Газета ссылается на перехваты телефонных переговоров, о которых ей сообщили четыре действующих и бывших американских чиновника. Эти звонки американские спецслужбы перехватили примерно в то же время, когда получали свидетельства попыток России вмешаться в предвыборную кампанию в США путем взлома серверов Демократической партии, уточнили три источника из четырех. О содержании переговоров газета ничего не сообщает, даже неясно, шла ли речь о самом Трампе; ее источники не обнаружили никаких признаков существования сотрудничества людей Трампа с российскими спецслужбами. Вашингтон обеспокоен объемом отслеженных контактов, писала газета.

Расследование этих контактов продолжается, пишет издание. Его источники также отмечают, что с российской стороны в разговорах участвовали не только сотрудники спецслужб, но и члены правительства.

Собеседники NY Times назвали только одно имя участников этих разговоров - это бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, который в разгар кампании был вынужден выйти из нее из-за всплывшей информации о сотрудничестве с Партией регионов Виктора Януковича.