На вопрос о контактах команды Трампа с российской разведкой Песков ответил цитатой из Булгакова

Информация американских СМИ о якобы имевших место контактах людей из избирательного штаба Дональда Трампа с российской разведкой не основана на фактах. Как передает ТАСС, это на брифинге заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он в очередной раз призвал не верить газетным сообщениям, которые базируются на анонимных источниках.

О том, что такие контакты имели место и что их проверяет ФБР, ранее сообщила The New York Times. Газета ссылается на перехваты телефонных переговоров, о которых ей сообщили четыре действующих и бывших американских чиновника.

Песков отметил, что сейчас сложно отличить «настоящее от уток». По его словам, в соответствующих сообщениях есть ссылки на пять разных источников, «но ни один из них не называется, то есть уже просто идут смехотворные ссылки». «Давайте не будем верить такой обезличенной информации, - добавил Песков. - Это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах, которое не указывает ни на какие конкретные факты». «Не читайте утренних газет», - добавил он, перефразировав реплику профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.

На вопрос о контактах с администрацией Дональда Трампа Песков ответил, что идет «обычное рабочее общение». «Представители американского посольства здесь - они же общаются с российскими чиновниками, они ходят в МИД. Американские дипломаты здесь общаются в Министерстве иностранных дел, общаются с представителями регионов, они путешествуют по России, это все имеет место быть, это обычная дипломатическая практика», - подчеркнул представитель Кремля, отметив, что ничего беспрецедентного в этом нет.

Звонки людей из окружения Трампа американские спецслужбы перехватили примерно в то же время, когда получали свидетельства попыток России вмешаться в предвыборную кампанию в США путем взлома серверов Демократической партии, утверждали три источника NYTimes из четырех. О содержании переговоров газета ничего не сообщает, даже неясно, шла ли речь о самом Трампе; ее источники не обнаружили никаких признаков существования сотрудничества людей Трампа с российскими спецслужбами. Вашингтон обеспокоен объемом отслеженных контактов, писала газета. Собеседники NY Times назвали только одно имя участников этих разговоров - это бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, который в разгар кампании был вынужден выйти из нее из-за всплывшей информации о сотрудничестве с Партией регионов Виктора Януковича.

В Службе внешней разведки публикацию газеты назвали безосновательной.