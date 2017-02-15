Врио губернатора Рязанской области предложил предшественнику должность советника

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов предложил бывшему руководителю региона Олегу Ковалеву стать его советником на общественных началах. Как передает ТАСС, это Любимов заявил, когда его представляли областным чиновникам и депутатам.

Врио губернатора напомнил, что Ковалев подал в отставку досрочно по собственному желанию, но выразил уверенность, что экс-губернатор «останется членом команды Рязанской области и мы вместе сможем сделать еще многое во благо жителей нашего региона, в том числе на федеральном уровне». Любимов надеется, что экс-губернатор примет его предложение. Ковалев пока это не комментировал, но призвал бывших коллег поддержать врио руководителя региона.

Также Любимов пообещал продолжать проекты, начатые его предшественником.

14 февраля Олег Ковалев на пресс-конференции сообщил, что неделю назад подал в отставку, выдвигаться на новые губернаторские выборы он не собирается и напомнил о возрасте. Президент Владимир Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора региона депутата Госдумы Николая Любимова.