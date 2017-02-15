Роскомнадзор объяснил частичную блокировку материалов на сайте Елисейского дворца

Информация на официальном сайте Елисейского дворца частично блокируется на территории России. При попытке посмотреть на сайте видеоролики с выступлениями французского президента Франсуа Олланда появляется надпись: «Данный ресурс заблокирован по решению органов власти России».

Пресс-секретарь Роскомнадзора подтвердил факт частичной блокировки, отметив, что это «специфическая техническая проблема».

«На сайте Елисейского дворца размещен видеобаннер, с которого осуществляется переадресация на заблокированный в России thedailymotion.com. В момент переадресации отдельные операторы связи ограничивают доступ к видео», - пояснил Ампелонский.

Доступ к видеохостингу Dailymotion был заблокирован на территории России в конце января по решению Мосгорсуда, удовлетворившего иск телеканала «Пятница!».