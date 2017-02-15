МИД будет публиковать иностранные «фейковые» новости

МИД России откроет на своем сайте новый раздел, где будут публиковаться «фейковые» новости иностранных СМИ и заявления официальных лиц зарубежных государств, а также их разоблачения со ссылкой на первоисточники. Об этом заявила в среду, 15 февраля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет «РИА Новости».

«На сегодняшний день есть понимание, что тиражирование новостей, выдаваемых за правду о нашей стране, в западных мейнстримовых СМИ приобрело характер масштабной эпидемии», - призналась Захарова (цитата по RNS).

Она уточнила, что МИД собирается эти «фейковые» новости «по большому счету, разоблачать, давать первоисточники, данные, показывать, что российская реакция на этот вопрос уже присутствовала, была опубликована и так далее».

Презентация нового проекта российского ведомства намечена на 22 февраля.