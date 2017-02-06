Facebook и Google собрались бороться с фейковыми новостями во Франции

Интернет-гиганты Facebook и Google в сотрудничестве с несколькими влиятельными СМИ заявили о запуске системы по борьбе с распространением фейковых новостей в соцсетях во Франции, где весной состоятся президентские выборы. Как сообщает Reuters, проект называется Cross Check. Ранее Facebook объявил о начале внедрения аналогичной системы в Германии, где осенью пройдут выборы в бундестаг.

Facebook обещал сделать все возможное, чтобы на его площадке не появлялись информационные фальшивки. Соцсеть заручилась согласием о сотрудничестве с ведущими французскими СМИ, в том числе с агентством France-Presse, телеканалом BFM TV и газетами L'Express и Le Monde.

Facebook озаботился проблемой фильтрации фейковых новостей после того, как компанию обвинили и в фильтрации выдачи сообщений в новостных лентах в пользу левых ресурсов и тем, и в том, что она с помощью фейковых новостей помогла Дональду Трампу победить на выборах президента США. Измерители аудитории интернета также выяснили, что фейковые новости получали в соцсети большее распространение, чем подлинные. В январе Facebook объявила о запуске нового проекта – The Facebook Journalism Project. Он призван «установить более тесный контакт между Facebook и журналистским сообществом», говорилось в официальном блоге соцсети. Компания при разработке продуктов хочет сотрудничать с журналистами и новостными изданиями, чтобы понять, как лучше «информировать людей в эпоху цифровых технологий». В США соцсети помогают проверять сообщения на подлинность сервис факт-чекинга Snopes, ABC News и Associated Press.

В Германии пользователи соцсети смогут пожаловаться на новость, которая им кажется сфальсифицированной. Жалоба будет направлена независимому фактчекеру – Correctiv. Если там подтвердят, что новость – фальшивка, она будет маркирована как «спорная» и к ней будет прилагаться разъяснение. В новостных лентах пользователей такие новости будут получать пониженный приоритет, а при попытке их расшарить пользователи будут получать предупреждение.