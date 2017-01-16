В связи с предстоящими выборами Facebook запустит фильтрацию фейков в Германии

https://www.ft.com/content/75796bce-d9dd-11e6-944b-e7eb37a6aa8eГермания стала первой страной после США, где Facebook запустит в тестовом режиме систему выявления и маркировки фейковых новостей, сообщает Financial Times. Компания попытается взять под контроль возможный вброс новостных фальшивок в преддверии выборов в бундестаг, которые намечены на сентябрь 2017 г. Ранее представители руководства ФРГ выражали обеспокоенность в связи с возможными попытками вмешательств в предстоящие выборы, а канцлер Ангела Меркель признала опасность фейковых новостей, которые, как оказалось, в соцсетях распространяются активнее подлинных. Недавно чиновникам пришлось опровергать фейковую новость о том, что в Дортмунде толпа мусульман подожгла старейшую церковь Германии.

Система фильтрации фейковых новостей будет запущена в Германии в ближайшие недели. Германские пользователи смогут пожаловаться на новость, которая им кажется сфальсифицированной. Жалоба будет направлена независимому фактчекеру – Correctiv. Если там подтвердят, что новость – фальшивка, она будет маркирована как «спорная» и к ней будет прилагаться разъяснение. В новостных лентах пользователей такие новости будут получать пониженный приоритет, а при попытке их расшарить пользователи будут получать предупреждение.

Сейчас Facebook ведет переговоры с германскими СМИ и издательствами в поисках новых партнеров по этому проекту, заявил представитель компании. «Сейчас в нашем фокусе Германия, но, разумеется, мы думаем, какие страны будут следующими для этого проекта», – добавил он.

В декабре правительство Германии заявило, что начало разрабатывать законопроект, в случае принятия которого Facebook будут грозить штрафы до 500 000 евро за распространение фейковых новостей. Меркель предупреждала, что есть признаки, что хакерские атаки и дезинформация со стороны России могут повлиять на избирательную кампанию, напоминает FT. Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил 15 января Welt am Sonntag, что фейковые новости несут угрозу культуре дискуссии в стране, и предупредил, что в наиболее вопиющих случаях их распространителям будет грозить до пяти лет тюрьмы, но и сами соцсети должны нести часть ответственности. Министр считает, что лживые и возбуждающие ненависть новости должны удаляться немедленно после поступления жалобы.