НАТО создала военный хаб в Неаполе для защиты от угроз с юга

НАТО приняла решение создать военный хаб в Неаполе для защиты от угроз с юга, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Совета министров обороны стран альянса.

По его словам, в хабе будут работать около 100 человек.

Это первый реальный шаг по усилению обороны альянса на южном направлении за последние годы. До этого НАТО занималась лишь укреплением своих восточных границ для защиты от мнимой российской угрозы, создав там несколько штабов для координации переброски подкреплений в регион и запустив с начала 2017 г. процесс размещения в Польше и странах Прибалтики четырех многонациональных боевых групп для обеспечения «передовой обороны».