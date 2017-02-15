Пентагон: США предпочитают говорить с Россией «с позиции силы»

США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но реалистичны в своих ожиданиях и намерены говорить с Москвой «с позиции силы», заявил министр обороны США Джейм Мэттис.

«В то время как альянс ищет возможности сотрудничать с Россией, в то же самое время мы должны защищать себя в случае, если Россия решит действовать вразрез с международным правом», - заявил руководитель Пентагона, выступая на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Текст его выступления распространила миссия США при НАТО.

По его словам, «пройдя через мрачнейшие дни холодной войны, США по-прежнему хотят оставлять политические каналы открытыми и снижать напряженность».

«Мы остаемся открытыми возможности восстановления отношений сотрудничества с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы», - сказал Мэттис.