«Единая Россия» исключит из партии Максакову

Экс-депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России», сообщил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

Ранее в интервью одному из изданий Максакова заявила, что у нее есть гражданство Германии.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии согласно нашему уставу и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», – сказал Метельский.

Он добавил, что в «Единой России» не знали о наличии у Марии Максаковой немецкого гражданства. «Фактически это был обман, потому что она нигде не указывала, что имеет второе гражданство», – сказал Метельский ТАСС.

Глава московского отделения назвал ситуацию «не очень красивой». Как указал Метельский, 16 февраля пройдет заседание регионального политсовета. «Оно будет посвящено рабочим вопросам повестки дня. Может быть, в разделе "разное" мы рассмотрим данную ситуацию», – заявил он.

Напомним, что муж Максаковой – коммунист Денис Вороненков – перебрался на Украину, получил украинское гражданство и раскритиковал политику Москвы. Также он дал показания Генпрокуратуре Украины на бывшего президента Виктора Януковича.