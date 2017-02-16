Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма в рамках дела о взятке

Районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение СУ СКР по региону. «По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя арестовал задержанного ранее Олега Казурина сроком на два месяца», – сказали в следственном управлении.

Казурин был задержан 14 февраля по подозрению в получении от предпринимателя взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 г. чиновник получил 27 млн руб. за пособничество строительной фирме.