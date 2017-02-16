Шойгу ждет разъяснений Пентагона относительно планов США вести диалог с позиции силы

Российское военное руководство ждет от Пентагона разъяснений по поводу заявления о планах вести диалог с Россией с позиции силы.

«Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», – заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон привержен восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но будут говорить с Москвой «с позиции силы».

Шойгу отметил, что российская сторона готова к сотрудничеству, однако выстраивание диалога США с позиции силы является бесперспективным.

Сегодня в Баку пройдут переговоры начальников Генеральных штабов России и США. Накануне встречи в Минобороны России отметили, что на повестке дня обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между странами, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон.