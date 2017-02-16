В Кремле считают, что Россия и США теряют время, не решая глобальные проблемы

В Кремле не теряют надежды на восстановление нормальных деловых отношений с США, но отмечают, что Москва и Вашингтон «теряют время», не приступая к решению ряда глобальных проблем.

«Проблем очень много, и мы теряем время, не решая эти проблемы», – напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «многие проблемы носят такой характер, что в одиночку ни США, ни Россия их эффективно решать не могут».

Президент США Дональд Трамп вчера написал в микроблоге Twitter, что Россия захватила Крым при администрации предыдущего американского президента Барака Обамы.

Накануне вечером пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил на брифинге в Вашингтоне, что президент США ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и представитель МИДа Мария Захарова подчеркнули, что тема отчуждения Крыма от России не обсуждается и такие заявления являются посягательством на целостность территорий государства.