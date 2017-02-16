Лавров начал встречу с новым госсекретарем США в Бонне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон начали первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне.

На встрече Лавров отметил, что у Вашингтона и Москвы немало вопросов для обсуждения. «У нас есть немало вопросов для обсуждения. В основном это темы, которые затрагивались нашими президентами во время телефонного разговора. Я рассчитываю, что по каждой из этих тем мы сможем определить параметры нашей дальнейшей работы», — сказал Лавров.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова накануне сообщала , что стороны обсудят как вопросы двусторонней повестки дня, так и международную проблематику, в частности мировые кризисы.

В то же время в столице Азербайджана Баку начались переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда.