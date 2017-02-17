СМИ обсуждают возможность привлечения Флинна к уголовной ответственности

Экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн может быть привлечен к уголовной ответственности за дачу ложных показаний, пишет Washington Post. Речь идет о деталях его телефонного разговора с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 г., еще до инаугурации президента Дональнда Трампа.

В разговоре с представителем ФБР Флинн заявил, что не обсуждал с Кисляком возможную отмену санкций против России. При этом в своем последнем интервью сетевому изданию Daily Caller Флинн отметил, что речь шла о высылке из США 35 российских дипломатов, что было частью антихакерских санкций против России. Из этого делается вывод, что Флинн солгал, а ложные показания являются уголовно наказуемым деянием, отмечает издание. ФБР не комментирует тему. Решение о возбуждении дела должен принимать минюст, представители которого не исключают, что Флинн может являться объектом шантажа.

Источники CNN в правоохранительных органах в свою очередь утверждают, что выдвигать какие-либо обвинения против Флинна не планируется. По их мнению, в бюро считают, что в целом он дал правдивые ответы, хотя и мог упустить некоторые детали.