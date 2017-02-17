FT: СМИ сделали Россию слишком токсичной для Трампа

В Москве считают, что «отворот» президента США Дональда Трампа в сторону от России вызван усиленной антироссийской кампанией в западных СМИ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Кремля.

По мнению газеты, «осторожный оптимизм» первых дней Трампа в Белом доме с российской стороны уже сменился сдержанным подходом, порой переходящим в подозрительность и непонимание. «В США принято считать, что Россия радуется избранию Трампа, однако лавина противоречивых политических заявлений при неустановленном контакте стран на высшем уровне подрывает до недавних пор высокие ожидания России», - пишет FT.

«При желании мы могли воспользоваться их (администрации президента США) неготовностью. Скорее всего, смогли бы быстро организовать встречу Трампа с Путиным, и она могла бы иметь успех. Но потом-то что?» - цитирует FT высокопоставленный российский источник. «Выглядит так, что широкая антироссийская кампания в западных СМИ сделала связи с нами настолько токсичными, что Трамп, активно выступавший за новые отношения с Россией, теперь уклоняется от них», - сказал газете чиновник. По его словам, трудно шла даже организация состоявшейся накануне встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Бонне.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Кремль поручил государственным СМИ отказаться от «излишне подобострастного тона» по отношению к Трампу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию «уткой».

Сам Трамп на вчерашней пресс-конференции в Вашингтоне обрушился на прессу за якобы необъективное освещение российской темы: «[Тема] России - это сплошь фейковые новости. Фейки, которые создают и распространяют СМИ».