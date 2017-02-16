Кремль рекомендовал российским СМИ меньше хвалить Трампа – Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, Кремль призвал российские государственные СМИ прекратить «подобострастно» говорить о президенте США Дональде Трампе. Об этом агентству сообщили три осведомленных источника. Рекомендации в первую очередь касаются государственных телеканалов.

Эти указания были даны на фоне растущих антироссийских настроений в Вашингтоне, отмечает Bloomberg. При этом Москва опасается, что новая администрация США будет менее дружелюбной, чем предполагалось изначально.

Источник в администрации президента России объяснил эти рекомендации тем, что российские зрители все меньше интересуются деятельностью Трампа. Другой источник агентства отметил, что не стоит ожидать волны критики американского президента в российских СМИ, просто упоминаний о нем станет меньше.